تموين الأقصر: ضبط 11 مخالفة وعمل أماكن انتظار مناسبة للمواطنين أمام المنافذ

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى - أنه تحركت اليوم حملة مكبرة ومكثفة برئاسته وقامت بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وبرفقته رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية،وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه فى إطار خطة العمل خلال تلك الفترة تم تكليف المهندس عبد الرازق الصافي مدير الرقابة التموينية والحملة المرافقة بالتواجد والمرور الميداني المكثف من الصباح الباكر على الأنشطة التموينية المدعمة وتم عمل مبادرات مع منافذ مشروع جمعيتي والبدالين وتم عمل أماكن انتظار مناسبة للمواطنين وتنظيم العمل لمنع التكدس واستخدام مطهرات بصفه مستمرة وسط حالة من رضى المواطنين، مضيفاً أنه تم طرح كميات من المطهرات والمعقمات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات بأسعار مناسبة بمنفذي السوق الحضري ومنفذ شرق السكة بجوار التأمينات.