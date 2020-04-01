اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تقرير الأمم المتحدة يكشف افتقار قطر للتمكين السياسى للمرأة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:55 م
تقرير الأمم المتحدة يكشف افتقار قطر للتمكين السياسى للمرأة تميم بن حمد
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعد الاتحاد البرلماني الدولى وهيئة الأمم المتحدة تقريرا حول خريطة المرأة في السياسة عام 2020، مشيرا إلى احتلال الدوحة المرتبة 162 في فئة السيدات في المناصب الوزارية بينما تحتل المرتبة 166 في فئة النساء في المجالس التشريعية، مما يشير إلى عدم تطبيق الإمارة الصغيرة إلى أى إجراءات تساعد على التمكين السياسي للمرأة.

 

أوضحت الأمم المتحدة أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات حول العالم وعمليات صنع القرار السياسي، رغم الزيادة التي تشهدها، لكنها ما زالت لا تحقق الهدف المطلوب منذ صدور إعلان بكين في عام 1995 (وهو أهم جدول أعمال تم وضعه منذ 25 عاما من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين).

 

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة في وقت سابق قد نشرت دراسة حول التحيز ضد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وأظهرت الدراسة أن قطر من أكثر دول العالم تحيزا ضد المرأة إلى جانب باكستان ونيجيريا وزيمبابوي والأردن.


قطر

اخبار قطر

الأمم المتحده

التمكين السياسى للقطريين

اخبار الأمم المتحده

خريطه تمكين المراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة