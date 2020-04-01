اليوم السابع
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تغريم 350 ألف شخص فى فرنسا لعدم إتباعهم قواعد الإغلاق

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:21 م
تغريم 350 ألف شخص فى فرنسا لعدم إتباعهم قواعد الإغلاق ماكرون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه تم تغريم أكثر من 350.000 شخص فى فرنسا لعدم إتباعهم القواعد أثناء الإغلاق، بحسب وزير الداخلية.

وقال كريستوف كاستانر إنه تمت معاقبة مئات الآلاف فى الأسبوعين الأولين من الحجر الصحي على مستوى البلاد، حيث لا يستطيع الناس الخروج إلا إذا اعتبر ذلك ضروريًا.

وأوضحت الصحيفة أن مخالفة القواعد تخاطر بغرامة قدرها 135 يورو، والتي يمكن أن تزيد إلى 200 يورو إذا تم القبض على الشخص مرة أخرى، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال السيد كاستانر لقناة La Chaine Info التلفزيونية: "هدفنا ليس جمع الغرامات". "هو التأكد من بقاء الفرنسيين في المنزل."

و تم إغلاق فرنسا منذ 17 مارس حيث تعمل السلطات على مكافحة تفشي الفيروس التاجي، كما تم تمديد فترة الإغلاق - المخطط لها مبدئيًا لمدة أسبوعين - حتى 15 أبريل

 

وفرض حظر جميع التجمعات العامة، ولا يُسمح للأشخاص بالخروج إلا لأسباب قائمة، على سبيل المثال شراء الطعام أو الدواء.

 

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأسبوع الماضي: "في نهاية الأيام العشرة الأولى من الإغلاق ، من الواضح أننا في بداية موجة الوباء ".

 

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 499 وفاة جديدة بسبب عدوى كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، جاء ذلك بحسب روسيا اليوم.

 

وفى وقت سابق أعلن مسؤول فرنسى ان وفيات كورونا في فرنسا تصل إلى 3024 حالة.

 

كما نقلت طائرات هليكوبتر عسكرية  مصابين بفيروس كورونا يصارعون الموت من شرق فرنسا إلى مستشفيات في ألمانيا وسويسرا في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا لتوفير مكان في وحدات الرعاية المركزة.

 

وتركزت في منطقة جراند إيست (الشرق العظيم) أول مجموعة إصابة مرتبطة ببعضها في فرنسا قبل أن تنتقل بسرعة غربا لتغمر منطقة باريس الكبرى حيث تبذل المستشفيات جهودا مضنية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين.

 

 


كورونا

كورونا فى فرنسا

وباء كورونا

غرامات كورونا

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