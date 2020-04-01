اليوم السابع
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تغريم صاحب مقهى 5 آلاف جنيه لاختراقه قرارات الحظر بشبرا الخيمة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:38 م
تغريم صاحب مقهى 5 آلاف جنيه لاختراقه قرارات الحظر بشبرا الخيمة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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نفذت الأجهزة الأمنية بقسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه على صاحب مقهى بمنطقة بهتيم التابعة لدائرة القسم لخرقه قرار حظر فتح المقاهى ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد .

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث القسم، لتفقد مدى التزام المحال التجارية والمقاهى بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة صاحب مقهى بمنطقة بهتيم بدائرة القسم لقرار الحظر، وذلك بفتح أبواب المقهى بطريقة فتح نصف الأبواب وتم ضبط عدد من الشيش داخل المقهى،  فيما جرى تغريم المخالف مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أكد أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


كورونا

غرامات

امن القليوبية

شبرا الخيمة

اخبار مصر

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