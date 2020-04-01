تعيين أساتذة جدد وإطلاق أول قناة رسمية على "يوتيوب" لجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين عدد من الأساتذة الجدد بكليات الطب والصيدلة والطب البيطرى والتمريض والفنون الجميلة، حيث نصت القرارات فى كلية الطب على تعيين الدكتور حمدى شمس الدين محمد طاهر أستاذاَ بقسم طب القلب والأوعية الدموية، وتعيين الدكتور زين العابدين أحمد سيد صالح أستاذ جهاز هضمى وكبد بقسم الأمراض الباطنة، ومنح الدكتورة رباب أحمد أحمد محمد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بقسم الباثولوجيا "علم الأمراض".

كما نصت القرارات فى كلية الطب البيطرى تعيين الدكتورة مها إبراهيم حامد أستاذ تخصص أمراض معدية بقسم طب الحيوان، و منح الدكتور شريف محمد عبد الرحيم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ تغذية الحيوان الإكلينيكية بقسم تغذية الحيوان والتغذية الإكلينيكية .

كما شملت القرارات منح الدكتور وائل مصطفى عبد المجيد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، و منح الدكتورة إيمان رشاد أحمد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بقسم تمريض النساء و التوليد و الصحة الإنجابية بكلية التمريض، و منح الدكتور خالد مصطفى أحمد محمد اللقب العلمى لوظيفة أستاذ فنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة

كما أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إطلاق قناة رسمية للجامعة على اليوتيوب وذلك لتسهيل توصيل كافة الرسائل والمعلومات للمنتسبين لها و توسيع قاعدة التواصل مع أفراد المجتمع من داخل الجامعة وخارجها.

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن القناة تحمل اسم " القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط" والتى تأتى استكمالاً لمساعى إدارة الجامعة فى توطيد تعاملها مع منتسبيها بشكل متواصل ومباشر والتعامل بكل شفافية ومصداقية فى نقل كل أنشطة الجامعة والأحداث اليومية الجارية بها، وكذلك رصد كافة الشائعات والأخبار المغلوطة المتداولة والمتعلقة بكافة قطاعات وكليات الجامعة وتوصيبها، إلى جانب حرص إدارة الجامعة على استقبال شكاوى واستفسارات المتواصلين معها والرد عليها.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية إطلاق القناة الالكترونية لجامعة أسيوط فى ظل تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والذى تفشى فى كثير من دول العالم، وقرار الدولة بتعطيل الدراسة بالجامعات المصرية وتخفيض تواجد العاملين بها مما ضاعف الحاجة إلى الاعتماد على الوسائل التكنولوجيا الحديثة فى الوصول إلى المعلومة وساهم فى تفعيل نشاط منصات التواصل الاجتماعي .

وأطلقت دينــا مصطفى مدير إدارة الإعلام بالجامعة والجهة المشرفة على القناة الدعوة لكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة إلى الاشتراك فى القناة والتفاعل الإيجابى مع موادها الإعلامية وذلك على الرابط https://www.youtube.com/channel/UCWQ_77kTNASDcbMsBzFiJ2w، والتى تم إطلاقها بشكل مبدئى مع استمرار العمل على تطوير محتواها الإعلامى، وذلك مع استمرار العمل النشط القائم على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على الفيسبوك والتى تشهد تجاوب فعال ودائم من متابعيها على الرابط التالى https://www.facebook.com/MediaAssuitUn .

ونوهت دينــا مصطفى عن ترحيب إدارة الجامعة بتلقى كافة المواد الإعلامية المميزة التى يرغب أى فرد من أسرة الجامعة فى نشرها بعد مراجعتها والتأكد من ملائمة محتواها لسياسية القناة، كما أكدت على ترحيب إدارة الإعلام بتعاون المواهب الطلابية المتميزة من الطلاب الراغبين باستثمار مواهب التصوير والإخراج والمونتاج المختلفة فى عمل القناة.