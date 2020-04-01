اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:11 م
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تعقيم محطة السكة الحديد ومسح حرارى للوافدين من القطارات بمحطة أسوان

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:07 م
تعقيم محطة السكة الحديد ومسح حرارى للوافدين من القطارات بمحطة أسوان المسح الحرارى للركاب بأسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة فى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، حيث قامت الإداره الصحيه بأسوان ، بعمل مسح حرارى للوافدين من القطارات بمحطة السكة الحديدية بأسوان ، بالإضافة إلى أنه تم تعقيم وتطهير المحطة وأماكن حجز التذاكر والأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين.

وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة فى كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا .

كما قامت الإدارة الصحية بادفو شرق ، بتوجيه فرق مسح سريع لكمين الشراونة بحرى شمال محافظة أسوان ، حيث تم عمل الفحص والمسح الحرارى لإفراد الكمين ، بالإضافة للسيارات المارة بالكمين

كما نظمت الرائدات الريفيات بعقد ندوات توعية للسيدات المترددات على الوحدات الصحية وفى القرى ، عن مرض الكورونا.

كان قد أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، العاملين بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، والذى يأتى ضمن إحدى مستشفيات العزل الطبى للمصابين بمرض كورونا المستجد ، مجموعة من الهدايا المتنوعة وبوكيهات الورد ، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية ، وذلك تشجيعاً وتضامناً مع الدور البطولى الذى يقوم به الجيش الأبيض داخل هذا الصرح الطبى وباقى مستشفيات العزل والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كما بعث اللواء أشرف عطية بباقات ورود للمرضى الذين يخضعون لعلاج مكثف لتحويلهم من حالات إيجابية إلى سلبية تمهيداً للوصول إلى الشفاء الكامل .

مؤكداً على أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تقدر ما يقوم به العاملين فى القطاع الصحى وهو الذى تجسد فى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل . 

ومن جانبه أشاد الدكتور طاهر إسماعيل مدير عام مستشفى أسوان التخصصى والعام ، بهذه اللفتة الكريمة من محافظ أسوان ، والتى سيكون لها أكبر الأثر فى رفع الروح المعنوية للعاملين بمستشفى العزل وتحفيزهم لإستكمال دورهم المهنى والإنسانى بتقديم الخدمة العلاجية للمرضى على الوجه الأكمل لسرعة شفائهم وخروجهم فى أقرب وقت ممكن

 

تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب (1)
تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب

 

تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب (2)
تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب

 

تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب (3)
تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب

 

تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب (4)
تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب 

 

تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب (5)
تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب

 

تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب (6)
تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب

 

تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب (7)
تعقيم محطة سكة حديد أسوان ومسح حراراى للركاب

 

 


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تعقيم محطة قطار اسوان

محطة قطار اسوان

المسح الحرارى على الركاب

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