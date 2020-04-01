تعرف على نسبة الرطوبة التى تقلل احتمالية انتقال كورونا من شخص لأخر

كتب محمد عبد المجيد

حدد علماء من جامعة "ييل" الأمريكية، نسبة الرطوبة التى يمكن أن تقلل احتمالية انتقال الفيروس التاجى كورونا المستجد من شخص إلى آخر، وأشار الأطباء فى دراستهم أن رطوبة الهواء المتراوحة بين 40 إلى 60% تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا من شخص مصاب إلى آخر سليم.

علماء جامعة بيل الامريكية

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فى نفس الوقت، فى حال وجود رطوبة أعلى أو أقل من المذكورة أعلاه، فإن خطر الانتشار يتزايد، حيث أجروا دراستهم على الفئران المخبرية.

وقال العلماء، إنه من المعروف أن الرطوبة المنخفضة تؤثر سلبا على القدرات المناعية للجسم، مشيرين إلى أن الهواء الجاف، وكذلك الرطوبة الزائدة فيه، تفاقم حالة الغشاء المخاطى فى الجهاز التنفسى العلوى، وأن الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية، يمكن أن يتفاقم المرض لديهم.

وخلص العلماء، إلى أن الهواء البارد الجاف يساعد على انتشار فيروس كورونا بين الناس، بينما الحرارة والرطوبة المعتدلة تقلل من انتشاره.

ومع ذلك، أكد العلماء أن الفيروس التاجى يمكنه الانتقال من شخص إلى آخر فى أى وقت من السنة عند الاتصال المباشر أو من خلال لمس الأسطح التى تحتوى على كميات كافية من الجسيمات الفيروسية.

وفى هذا الصدد، نصح العلماء بمراعاة احتياطات السلامة وغسل اليدين بشكل مستمر تحت أى ظرف من الظروف.