اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على نسبة الرطوبة التى تقلل احتمالية انتقال كورونا من شخص لأخر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:59 م
تعرف على نسبة الرطوبة التى تقلل احتمالية انتقال كورونا من شخص لأخر محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد علماء من جامعة "ييل" الأمريكية، نسبة الرطوبة التى يمكن أن تقلل احتمالية انتقال الفيروس التاجى كورونا المستجد من شخص إلى آخر، وأشار الأطباء فى دراستهم أن رطوبة الهواء المتراوحة بين 40 إلى 60% تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا من شخص مصاب إلى آخر سليم.
علماء جامعة بيل الامريكية 
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، فى نفس الوقت، فى حال وجود رطوبة أعلى أو أقل من المذكورة أعلاه، فإن خطر الانتشار يتزايد، حيث أجروا دراستهم على الفئران المخبرية.
 
وقال العلماء، إنه من المعروف أن الرطوبة المنخفضة تؤثر سلبا على القدرات المناعية للجسم، مشيرين إلى أن الهواء الجاف، وكذلك الرطوبة الزائدة فيه، تفاقم حالة الغشاء المخاطى فى الجهاز التنفسى العلوى، وأن الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الحساسية، يمكن أن يتفاقم المرض لديهم.
 
وخلص العلماء، إلى أن الهواء البارد الجاف يساعد على انتشار فيروس كورونا بين الناس، بينما الحرارة والرطوبة المعتدلة تقلل من انتشاره.
 
ومع ذلك، أكد العلماء أن الفيروس التاجى يمكنه الانتقال من شخص إلى آخر فى أى وقت من السنة عند الاتصال المباشر أو من خلال لمس الأسطح التى تحتوى على كميات كافية من الجسيمات الفيروسية.
 
وفى هذا الصدد، نصح العلماء بمراعاة احتياطات السلامة وغسل اليدين بشكل مستمر تحت أى ظرف من الظروف.
 
 
 

امريكا

روسيا

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ألمانيا تمدد التدابير الاحترازية بسبب تفشى فيروس كورونا حتى 19 أبريل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:46 م

استعدادات المراكز الطبية فى الولايات المتحدة لاستقبال مرضى كورونا.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:25 م

جونسون للبريطانيين: لو اتبعنا تعليمات الحكومة يمكننا التغلب على كورونا معا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:23 م

وفاة الممثل التركى تورهان كايا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:18 م

بكين: نسبة الشفاء من "كورونا" تصل إلى 5 .93% فى الصين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة