تعرف على شروط وطريقة الترشح لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات

كتب محمد صبحى

مع إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2020، يرصد "اليوم السابع" الشروط الخاصة بالترشح وكذلك طريقة الترشح.



وحددت اليونسكو شروط الترشح للجائزة والتي جاءت كالتالي:



1 - يجب أن تستوفي الترشيحات المعايير التي تحددها الجائزة ومنها النهوض بتعليم الفتيات والنساء وتشغيلها لمدة عامين على الأقل.



2 - إظهار إمكانية أن تكون قابلة للتكرار وقابلة للتطوير.



3 - أن تساهم في واحد أو أكثر من المجالات ذات الأولوية للجائزة وأن يكون لدى المشروع القدرة على التأثير والابتكار والاستدامة.



4 - يجب على المرشحين للجائزة التقديم موعد أقصاه منتصف مايو 2020، ولن يتم النظر إلى الترشيحات التى سترسل بعد هذا الموعد حتى يتسنى للجنة إرسال الترشيحات إلى منظمة اليونسكو قبل انتهاء الموعد المعلن للمنظمة هو 26 مايو 2020.



5 - وحددت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، طريقة الترشح للجائزة، حيث يشترط أن تكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويجب إرسال الترشيحات على العنوان التالي الخاص باللجنة الوطنية، مدينة 6 اكتوبر، التوسعات الشمالية، خلف نادي الصيد أو على البريد الإلكتروني التالي: egnatcom@egnatcom.org.eg

egypt.natcom@gmail.com



فيما أعلنت وزارة التعليم العالى أن قيمة الجائزة تبلغ 50000 دولار أمريكي، على أن تقوم لجنة تحكيم دولية مستقلة من خمسة خبراء بتقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.







