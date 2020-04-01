تعرف على حصاد إجراءات محافظة الشرقية لمواجهة فيروس كورونا خلال 15 يوما

الشرقية -فتحية الديب

إتخذت محافظة الشرقية، إجراءت احترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا المتسجد، بتطبيق القانون بكل حزم مع المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن الفيروس المستجد.

وأسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عن تشميع 776 كافية ومقهى، ومصادرة1663 "شيشة"، مع غلق 1136 حضانة و"سنتر" تعليمي، و131 قاعة أفراحودار مناسبات، و299 نادي رياضي، بالإضافة إلى فض 375 سوق شعبية و"سويقة"وتطهير وتعقيم 2220 منشآة خدمية وحكومية،فيما قام جهازي العاشر من رمضان ومدينة الصالحية الجديدة، بتعقيم وتطهير المناطق الصناعية ومنافذ التجمعات الإستهلاكية والمواقف العامة.

فيما قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية ومباحث التموين من ضبط مصنيع لتصنيع الكمامات الغير مطابقة للمواصفات مستغلين الأزمة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تم ضبط 4500 كمامة و11 ألف بالطو وغطاء عمليات فى مصانع بير السلم بالشرقية، حيث تم تحرير المحضر رقم 408 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص ، وقد تم التحفظ على عدد 12 ماكينات خياطة ، 1500 بالطو ازرق للعمليات ، 2000 غطاء راس للعمليات ، 1500كمامة وجه ،3600 متر قماش ازرق اللون لزوم التصنيع على وتم مصادرة المضبوطات على ذمة المحضر وفى وجود التفتيش الصيدلي. بالشرقيةالمحضر رقم 447 لسنة2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على 25 ماكينة خياطة وسرفلة ، 30000 متر قماش ازرق اللون لزوم تصنيع الكمامات وخلافة - عدد7500 بالطو ازرق اللون منتج نهائى معد لطرحة بالأسواق ، 12500 ملاية سرير زرقاء اللون ، 3000 كمامة معدة للبيع وطرحها بالاسواق، والمحضر رقم 448 لسنة2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب محل لتصنيع وبيع المنظفات ومستحضرات التجميل والمطهرات والمطهرات يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وعرضها للبيع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات التى تدل على مصدرها وقد تم التحفظ على عدد 4 تنك سعة التنك الواحد 5000 لترباجمالى 20000 لتر صابون ، عدد1250 لتر من مادةالسلفونيك الخام ، برميل بلاستيك به 50كيلو ديتول خام ، برميل بلاستيك به 50كيلو كلور مركز لزوم التصنيع، كما تم تحرير المحضر رقم 450 لسنة2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مخزن سرى لتصنيع وبيع الكلور والمنظفات يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على 1500 لتر كلور سائل ، 400لتر صابون سائل ، عدد360 عبوة كلور سعة اللتر معدة للبيع وتم مصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وتم تحرير المحضر رقم 449 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب محطة خدمة وتموين السيارات بدون موافقة جهات الاختصاص وتجميعة مواد بترولية والاتجار فيها بقصد التربح وقد تم التحفظ على الكميات الاتية 2000 لتر بنزين 92 و 2500 لتر بنزين 80 و 2500 لتر سولار على ذمة القضية وتحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.