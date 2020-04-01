تعرف على حجم ضخ السلع الغذائية والتموينية لأهالى قرية الهياتم بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

كشف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، عن حجم السلع الغذائية والمواد التموينية التي تم ضخها لأهالى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة على مدار يومين، بعد ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح في بيان له، أنه تم الدفع أمس الثلاثاء بـ3 سيارات خضار وفاكهة حمولة 2 طن للسيارة، وسيارة أدوية ومستلزمات طبية، وسيارة محملة بدقيق مدعم للمخابز، وسيارة محملة بطن ونصف دقيق فينو، وسيارة محملة بـ3 أطنان تمور وزيوت، و3 سيارات سلع تموينية حمولة السيارة 6 أطنان أرز ومكرونة وسكر، وسيارة محملة بـ7 أطنان زيوت تموينية، وسيارة محملة بـ4 رؤوس ماشية للجزارة الخاصة.

كما تم الدفع اليوم الأربعاء بسيارتين حمولة 2 طن بخضار وفاكهه، وسيارة حمولة طن ونصف مستلزمات طبية وأدوية، وسيارتين محملتين بدقيق مدعم للمخابز، وسيارة محملة بالدواجن واللحوم والعسل حمولة 3 أطنان، وسيارة محملة بالبيض، وتريلا حمولة 450 كرتونة سلع تموينية، و3 سيارات نقل محملة بـ600 كرتونة سلع تموينية، وسيارة محملة بمواد بقالة وجبن ومكرونة ومياه غازية حمولة 5 أطنان، وسيارة اخرى محملة بـ5 أطنان منتجات ألبان وزبادي، وسيارة محملة بـ200 أنبوبة بوتجاز.

من ناحية أخرى، وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر فريق ترصد وقائي، الكمامات والقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.

وشدد اعضاء الحملة على الاهالى بضرورة التطهير المستمر بالكلور والمطهرات المختلفة، والجلوس فى المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

كما وفرت مديرية الصحة كافة مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدة الصحية، وتشكيل فرق عمل ونوبتجيات للتواجد فى القرية منذ الصباح الباكر وحتى السابعه مساءً وقت إعلان حظر التجوال.