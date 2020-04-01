اليوم السابع
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تعرف على المدارس المخصصة لصرف المعاشات بالدقهلية اليوم تيسيرا للمواطنين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:00 ص
تعرف على المدارس المخصصة لصرف المعاشات بالدقهلية اليوم تيسيرا للمواطنين على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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يبدأ اليوم صرف المعاشات بالدقهلية، وقد اكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انه خصص 23 مدرسة بنطاق المحافظة كمنافذ إضافية لصرف معاشات المواطنين عن شهر أبريل بجانب الخدمة المقدمة من مكاتب البريد العاملة وماكينات الصرف الآلي.

 

و أشار المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس التى ستقوم بتقديم خدمة صرف المعاشات، هى مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية، ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائيه ش الجلاء، وسيدى عبد القادر الابتدائية لصرف مواطنى أول المنصورة، مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بالدراسات لمواطنى ثان المنصورة، مدرسة الشهيد محمد المتولى (أحمد لطفي) بالدراسات لمواطنى ثالث المنصورة،مدرسة الشهيد عاطف الشرقاوى بطلخا لمواطنى طلخا،مدرسة الإعدادية بنبروه،مدرسة النهضة (الشهيد شريف القاضي)ببلقاس،مدرسة محى الدين ابو العز الصناعية بشربين،مدرسة على مبارك الثانوية بدكرنس،مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمنية النصر،مدرسة انس بركات الثانوية بنين بالجمالية،المدرسة الثانوية بنين بالمنزلة،مدرسة عبد المنعم سند الإعدادية بالمطرية،مدرسة البستان الإعدادية بنات بالسنبلاوين،المدرسة التجريبية بتمى الامديد،مدرسة الثانوية الفنية بنات باجا،مدرسة الصياد الاعدادية بميت غمر لمواطنى ميت غمر اول،مدرسة قاسم أمين الابتدائية بميت غمر لمواطنى ميت غمر ثان.

ومن جهته أوضح علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب التى تم اختيارها لتقديم الخدمة تشمل مركز شباب ميت الفرماوى ومركز شباب المدينة ومركز شباب دقادوس بميت غمر، وفى السنبلاوين مركز شباب برهمتوش ومركز شباب كفر عزام، وفى شربين مركز شباب محطة رأس الخليج.

جاء ذلك فى اطار تيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات ومنع التكدس وتقليل زمن الحصول على الخدمة حرصا على سلامة وصحة المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


الدقهلية

صرف المعاشات بالدقهلية

مواجهة الكورونا

أماكن صرف المعاشات

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