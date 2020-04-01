اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تركيا تواصل الإرهاب في ليبيا.. إطلاق صواريخ من سفينة حربية تركية على طرابلس

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:58 م
تركيا تواصل الإرهاب في ليبيا.. إطلاق صواريخ من سفينة حربية تركية على طرابلس الاوضاع فى ليبيا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد موقع روسيا اليوم بأن بارجة تركية أطلقت صواريخ سقطت جنوب مدينة العجيلات إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

براجه
 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للصواريخ التي تم إطلاقها وكتب عليها "صور للصواريخ التي اطلقتها بارجة حربية من وسط البحر وسقطت الصواريخ في مزرعة سعد بن حسن في منطقة ظهرة عرفة بمنطقة العجيلات ."

بارجه
 


يذكر أن الاتحاد الأوربي اليوم اعتمد قرارًا بإطلاق عملية EUNAVFOR MED IRINI اعتبارًا من 1 أبريل 2020، وستكون مهمتها الأساسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية. 

 
وستتمكن البعثة على وجه الخصوص من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016)، كمهام ثانوية .
 
و ستقوم EUNAVFOR MED IRINI أيضًا برصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية في مهام إنفاذ القانون في البحر المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات سيقود إيريني الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي وسيكون مقرها الرئيسي في روما ، إيطاليا.


 


صواريخ

تركيا

ليبيا

طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يطلق عملية لفرض حظر تصدير الأسلحة على ليبيا بدءًا من الغد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:46 م

أردوغان يتلقى صفعة جديدة فى ليبيا.. المرصد السورى: مرتزقة الديكتاتور فى طرابلس ينتابهم الحزن بعد خداعهم من أنقرة.. وإرهابى يعترف: نادمون على التورط ونريد العودة.. والجيش الليبى يواصل انتصاراه ضد الميليشيات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 ص

منظمة الصحة العالمية : ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر بالمنطقة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:49 م

استشهاد قائد غرفة عمليات سرت الكبرى فى ليبيا بعد استهدافه بطيران تركى مسير

الأحد، 29 مارس 2020 12:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة