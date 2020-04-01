تركيا تواصل الإرهاب في ليبيا.. إطلاق صواريخ من سفينة حربية تركية على طرابلس

هند المغربي

أفاد موقع روسيا اليوم بأن بارجة تركية أطلقت صواريخ سقطت جنوب مدينة العجيلات إلى الغرب من العاصمة طرابلس.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للصواريخ التي تم إطلاقها وكتب عليها "صور للصواريخ التي اطلقتها بارجة حربية من وسط البحر وسقطت الصواريخ في مزرعة سعد بن حسن في منطقة ظهرة عرفة بمنطقة العجيلات ."







يذكر أن الاتحاد الأوربي اليوم اعتمد قرارًا بإطلاق عملية EUNAVFOR MED IRINI اعتبارًا من 1 أبريل 2020، وستكون مهمتها الأساسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وستتمكن البعثة على وجه الخصوص من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016)، كمهام ثانوية .

و ستقوم EUNAVFOR MED IRINI أيضًا برصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية في مهام إنفاذ القانون في البحر المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات سيقود إيريني الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي وسيكون مقرها الرئيسي في روما ، إيطاليا.



