تركيا تخصم تبرعات إجبارية من رواتب الموظفين من أجل كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أرسلت شركة خطوط الأنابيب وشركة نقل النفط التركية (BOTA) لموظفيها، رسالة تقول أنه سيتم الخصم من رواتب العمال إلى حملة التضامن الوطني للتبرعات.

ووفقًا للرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني المرسلة إلى الموظفين، سيتم خصم 400 ليرة تركية من راتب الموظفين في خارج النطاق و200 ليرة تركية من راتب الموظفين داخل النطاق. وأن الموظفون الذين يرغبون في التبرع بأقل أو أكثر من هذه المبالغ سيبلغون الإدارة.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اعترف بتفشي فيروس كورونا في صفوف الشرطة التركية، وقال إن هناك 18 جنديًّا بالشرطة العسكرية و4 قائم مقام ومحافظًا مصابون بكورونا، حيث أدلى وزير الداخلية التركي ببيان قال فيه: حتى الآن، هناك 30 شخصًا في قوات الشرطة التركية مصابون بكورونا، و18 في الشرطة العسكرية، وأربعة قائم مقام ومحافظ. ولدينا زملاء يواجهون الوباء وفي جميع منظماتنا الأخرى، ويظهر على بعضهم أعراض، والبعض الآخر تحاليلهم إيجابية.

وأضاف وزير الداخلية التركى أنه في آخر 15 يومًا تم تحديد ألفي و863 حسابًا يقومون يتحدثون عن فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعما أن 70% من هؤلاء تابعون لحركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني وجبهة حزب التحرر الشعبي الثوري