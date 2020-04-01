اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:17 م
خالد صلاح
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تركمانستان تحظر استخدام كلمة "فيروس كورونا المستجد" في جميع وسائل الإعلام

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:14 م
تركمانستان تحظر استخدام كلمة "فيروس كورونا المستجد" في جميع وسائل الإعلام رئيس تركمانستان
ا ش ا

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 ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم ، الأربعاء ، أن حكومة تركمانستان أمرت بعدم تداول أية أخبار حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإزالة الاسم نفسه من قاموس المفردات الوطنية.
وأوضحت الشبكة أن الحكومة في تركمانستان أمرت بحذف أية أخبار في جميع الوسائل الإعلامية تتعلق بالفيروس وعدم استخدامه أو تداوله داخل أي مصدر للمعلومات العامة ، الكتيبات الصحية، المدارس، والمستشفيات .. غير أنها (الشبكة) لم تتطرق إلى تفاصيل أخرى حول أسباب ذلك.
يُشار إلى أن تركمانستان لم تعلن حتى الآن عن أية إصابات بفيروس كورونا المستجد.
 

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السلطات التركمانية حظرت استخدام كلمة "كورونا" في البلاد، في محاولة لـ"إخفاء المعلومات المتعلقة بالوباء"، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.

وأوضحت المنظمة أنه لم يعد مسموحا لوسائل الإعلام التابعة للدولة، باستخدام مصلح "فيروس كورونا"، كما تمت إزالته من كتيبات المعلومات الصحية، الموزعة في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، وفقا لموقع "تركمانستان كرونيكل".

وشددت مديرة مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة "مراسلون بلا حدود"، جان كافلييه على أن "إنكار المعلومات يعرض حياة المواطنين في تركمانستان للخطر"، داعية المجتمع الدولي للضغط على الرئيس قولي بردي محمدوف.

وأضافت المنظمة أن "المواطنين التركمان لا يستطيعون الوصول إلا إلى معلومات أحادية الجانب حول وباء كوفيد-19".

يذكر أنه وفقا للسلطات التركمانية، فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا في البلاد، في الوقت الذي دعا الرئيس إلى اتباع وصفة تقليدية للوقاية من الفيروس. لكن وسط هذا التعتيم، لا يمكن التثبت من صحة الإحصاءات الحكومية.

وكان محمدوف قد طلب من مواطنيه استخدام "التبخير" بحرق عشبة الحرمل للوقاية من كورونا ومواجهته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

 


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كورونا

فيروس

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