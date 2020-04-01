اليوم السابع
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ترامب يرسل قوات لحدود المكسيك للمساعدة فى منع دخول لاجئين خوفا من "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:20 م
ترامب يرسل قوات لحدود المكسيك للمساعدة فى منع دخول لاجئين خوفا من "كورونا" دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إرسال أكثر من 500 جندى إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك لدعم مسؤولى الهجرة أثناء محاولتهم منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من دخول الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن وافق وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر على طلب من وزارة الأمن الداخلى بطلب 540 جنديا لدعم عمليات الجمارك وحماية الحدود فى المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول فى وزارة الأمن الداخلى "فى الوقت الذى يواجه فيه الأمريكيون تهديدًا شديدا فى مجال الصحة العامة والأمن القومى بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، يصبح من الضرورى أن يحصل العاملون فى تطبيق القانون على الدعم الذى يحتاجونه لمنع ما يهدد الصحة العامة من دخول البلاد عبر الحدود".

وأوضح أن القوات ستساعد ضباط حرس الحدود فى الكشف عن النشاط ورصده على الحدود.

ويهدف الطلب لدعم مكتب الجمارك وحماية الحدود بسبب الضغط المتزايد على الضباط فى إجراء التدابير الصحية والأمنية، والولايات المتحدة لديها بالفعل نحو 5 آلاف جندى على الحدود.

يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك بلغ 1215 حالة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

 


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