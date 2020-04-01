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ترامب: لدينا أفضل اقتصاد فى العالم ومستعدون لتسليم أجهزة التنفس لأى مكان

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:00 ص
ترامب: لدينا أفضل اقتصاد فى العالم ومستعدون لتسليم أجهزة التنفس لأى مكان ترامب
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتسليم أجهزة التنفس الاصطناعي لأى مكان يحتاجه، مضيفا: "أرسلنا عددا كبيرا من أجهزة التنفس الصناعي إلى لوزيانا ونيويورك ونيوجيرسي".

 

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء للحديث عن المستجدات في أزمة كورونا التي تواجه دول العالم، وذلك بحضور الدكتور أنتونى فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية،: "لدينا أفضل اقتصاد فى العالم وأعلى معدلات الوظائف، متابعا: نعطى المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها".

 

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الاقتصاد يأتى في المرتبة الثانية، وأولويته الآن هى إنقاذ الناس، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامات مؤقت لتجاوز أزمة الفيروس.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الإجراءات التي تم اتخاذها أنقذت 2,2 مليون نسمة، موجهًا رسالته لحكام الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي يعتبرونها ضرورية.

 


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