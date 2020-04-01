اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:04 ص
خالد صلاح
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تايلاند تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:56 ص
تايلاند تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند إنه تم تسجيل 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتي وفاة اليوم الأربعاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 حالة وفاة.

وأضاف المتحدث أن حالتي الوفاة الجديدتين هما لمواطن تايلاندي عمره 79 عاما من إقليم جنوبي كان قد حضر حفل زفاف في ماليزيا أوائل مارس آذار والآخر رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عاما عاد من إنجلترا الشهر الماضي.

وكانت قد سلطت بعض التقارير الأجنبية، الضوء على العزل الصحى الذى يخضع له ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن، والذى أضاف إليه بعض الترفية، بعد شرائه فندقا كاملا فى جبال الألب لقضاء فترة حجره الصحي لحين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه مختلف بلدان العالم.

وبحسب صحيفة الأندبندنت البريطانية، فإن ملك تايلاند، قام بعزل نفسه فى فندق فاخر قام بشرائه في منتجع  جارميس بارتنكيرشن في جبال الألب مع مرافقينه وعدد 20 فتاة.


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فيروس كورونا

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