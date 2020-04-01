بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندى أزمة كورونا

أ.ش.أ

بحث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مع وزير الشؤون الخارجية الهندى الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، الثلاثاء، إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية ، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.

وأضافت المتحدثة أن الوزير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بالعمل مع الهندلتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.