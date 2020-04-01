اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندى أزمة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص
بومبيو يبحث مع وزير الشئون الخارجية الهندى أزمة كورونا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مع وزير الشؤون الخارجية الهندى الدكتورسوبراهمانيام جيشانكر، هاتفيا، تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد- 19 " المتفشي عالميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، الثلاثاء، إن بومبيو سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والهند والشركاء والحلفاء الآخرين، لمكافحة هذه الأزمة الدولية ، بما في ذلك تعزيز صناعة الأدوية والرعاية الصحية العالمية وسلاسل التوريد.

وأضافت المتحدثة أن الوزير الأمريكي أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بالعمل مع الهندلتعزيز السلام والازدهار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.


بومبيو

امريكا

الخارجيه الامريكيه

الهند

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة