بكين: نسبة الشفاء من "كورونا" تصل إلى 5 .93% فى الصين

كما أكدت جريدة "globaltimes"، انتهاء المرحلة الأولى من التجارب السريرية لـ 4 أشخاص متطوعين في مدينة ووهان بالصين يوم الثلاثاء الماضي، بعد قضائهم 14 يوما في الحجر الصحي وتحت إشراف طبي، وتم اخذ عينات دم للاختبار بعد حقنهم بأجسام مضادة للفيروس يوم 17 مارس الماضي.
أوضح تقرير الجريدة، أنه بعد السماح للأربعة أشخاص المتطوعين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي وخروجهم من الحجر الصحي، يتم مراقبتهم وإجراء بعض المقابلات معهم في اليوم الـ28 بعد الحقن، ومرقبتهم بعد مرور 3 أشهر من حقنهم بالأجسام المضادة للفيروس للوصول للنتائج الدقيقة.
وقال خبير مناعة في بكين بالصين، إن تجارب المرحلة الثانية والثالثة ستركز على فعالية اللقاح ، والدراسات التفصيلية للمؤشرات ، مثل قدرة الأجسام المضادة على السيطرة علي الفيروس ، مع أخذ عينات أكثر من المتطوعين.
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