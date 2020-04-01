بكين: نسبة الشفاء من "كورونا" تصل إلى 5 .93% فى الصين

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأربعاء/ أن نسبة الشفاء من فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) على المستوى الوطني وصلت إلى 5ر93%، وأن أكثر من ثلث حالات الإصابة في الصين خطيرة أو حرجة.

وقال المتحدث باسم اللجنة "مي فنغ" - في تصريح اليوم- "يتعين علينا دائما بذل جهود شاملة لعلاج الحالات الخطيرة والحرجة".

وأضاف فنغ أنه حتى نهاية يوم أمس، كان هناك 2004 من المرضى يعالجون في الصين بينهم 466 مريضا حالتهم خطيرة أو حرجة.