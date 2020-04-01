اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بكين: نسبة الشفاء من "كورونا" تصل إلى 5 .93% فى الصين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:46 م
بكين: نسبة الشفاء من "كورونا" تصل إلى 5 .93% فى الصين كورونا ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأربعاء/ أن نسبة الشفاء من فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) على المستوى الوطني وصلت إلى 5ر93%، وأن أكثر من ثلث حالات الإصابة في الصين خطيرة أو حرجة.
وقال المتحدث باسم اللجنة "مي فنغ" - في تصريح اليوم- "يتعين علينا دائما بذل جهود شاملة لعلاج الحالات الخطيرة والحرجة".
وأضاف فنغ أنه حتى نهاية يوم أمس، كان هناك 2004 من المرضى يعالجون في الصين بينهم 466 مريضا حالتهم خطيرة أو حرجة.
 

كما أكدت جريدة "globaltimes"، انتهاء المرحلة الأولى من التجارب السريرية  لـ 4 أشخاص  متطوعين في مدينة ووهان بالصين يوم الثلاثاء الماضي، بعد قضائهم  14 يوما في الحجر الصحي وتحت إشراف طبي، وتم اخذ عينات دم للاختبار بعد حقنهم بأجسام مضادة للفيروس يوم 17 مارس الماضي.

أوضح تقرير  الجريدة، أنه  بعد السماح للأربعة أشخاص المتطوعين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي وخروجهم من الحجر الصحي، يتم مراقبتهم وإجراء بعض المقابلات معهم في اليوم الـ28 بعد الحقن،  ومرقبتهم بعد مرور 3 أشهر من حقنهم بالأجسام المضادة للفيروس للوصول للنتائج الدقيقة.

 
وقال خبراء، إن تطوير اللقاح تضمن إدخال DNA الخاص بالفيروس التاجي  في الكائنات الحية الدقيقة لخلق أجسام مضادة للفيروس ويسهل السيطرة عليه، ويصعب إصابة أشخاص آخرين به، موضحين  أن التجارب الإكلينيكية للمرحلة الأولى من اللقاح  ستكتمل فى خلال ستة اشهر.
 

وقال خبير مناعة في بكين بالصين،  إن تجارب المرحلة الثانية والثالثة ستركز على فعالية اللقاح ، والدراسات التفصيلية للمؤشرات ، مثل قدرة الأجسام المضادة على السيطرة علي الفيروس ، مع أخذ عينات أكثر من المتطوعين.

 


بكين

فيرس

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة