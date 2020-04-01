اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:16 م
خالد صلاح
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بريتش أمريكان توباكو تعمل على لقاح لكورونا باستخدام أوراق التبغ

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:37 م
بريتش أمريكان توباكو تعمل على لقاح لكورونا باستخدام أوراق التبغ محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
رويترز

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قالت بريتش أمريكان توباكو، مصنعة سجائر دانهيل ولاكى سترايك، اليوم الأربعاء، إن وحدة التكنولوجيا الحيوية لديها تعمل على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، باستخدام بروتينات مستخرجة من أوراق التبغ.
 
وقالت الشركة، إن وحدة كنتاكى للمعالجة الحيوية، التى تعكف على ابتكار اللقاح قد تنتج بين مليون وثلاثة ملايين جرعة أسبوعيا بدءا من يونيو حزيران، بدعم من هيئات حكومية وشركات التصنيع المتخصصة.
 
وقالت الشركة، إن كنتاكى للمعالجة الحيوية، وهى قسم من وحدة رينولدز أمريكان التابعة للشركة فى الولايات المتحدة، ستبتكر اللقاح دون استهداف الربح.
 
يستخدم اللقاح، الذى يخضع حاليا للاختبارات ما قبل السريرية، جزءا مستنسخا من التسلسل الجينى لكوفيد-19 لتخليق مستضد يجرى إدخاله بعد ذلك فى نباتات التبغ للتكاثر.
 
وقالت الشركة، إنها تعمل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الخطوات المقبلة وتتواصل أيضا مع السلطات الصحية فى بريطانيا لإخضاع لقاحها للدراسات السريرية فى أقرب وقت ممكن.
 

أمريكا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح ضد كورونا

التبغ

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