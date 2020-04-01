اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:10 م
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انطلاق حملة التجنيد للخدمة العسكرية فى الجيش الروسى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:56 م
انطلاق حملة التجنيد للخدمة العسكرية فى الجيش الروسى الجيش الروسى
وكالات

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تنطلق حملة التجنيد للخدمة العسكرية فى الجيش الروسى العام الجارى على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا فى روسيا.

وقد أصدر وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، قرارا بتأجيل موعد إرسال المجندين إلى وحداتهم من 1 أبريل الجارى إلى 20 مايو المقبل وذلك للحيلولة دون انتشار العدوى بين المجندين. كما اتخذت لجان التجنيد في المقاطعات والجمهوريات الروسية إجراءات احترازية لتجنب إصابة المجندين بالفيروس قبل وصولهم إلى الوحدات العسكرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم 30 مارس مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.

ويقضى المرسوم بأن ينضم قبل 15 يوليو المقبل إلى صفوف القوات المسلحة الروسية نحو 135 ألف مجند. ولا يختلف هذا العدد عن عدد الشباب الذين تم تجنيدهم الربيع الماضي.

وتشمل حملة التجنيد 83 كيانا فدراليا روسيا باستثناء جمهورية كومي ودائرة يمالو – نينيتس ذات الحكم الذاتي حيث لا تجري حملة التجنيد، بمقتضى القانون الفدرالي، إلا في موسم الخريف.

وكان رئيس إدارة التنظيم والتجنيد في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الفريق أول، يفغيني بودينسكي، قد قال في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن مواعيد عمل لجان التجنيد ومواعيد إرسال المجندين إلى الوحدات العسكرية قد أدخلت فيها العام الجاري تعديلات.

أما لجان التجنيد نفسها فقد أعدت جداول زمنية خاصة باستقبال المجندين للحيلولة دون ازدحامهم في اللجان.

فيما يتعلق بمراكز التجنيد تم تزويدها بالمقاييس غير التلامسية لدرجة الحرارة ومواد الصحة والتعقيم والمواد اللازمة لاختبار الكشف عن فيروس كورونا والأقنعة الطبية وغيرها من المواد والأجهزة الضرورية.

 

روسيا

الجيش الروسى

فيروس كورونا

كورونا فى روسيا

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