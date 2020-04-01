انتظام صرف المعاشات للمستحقين بشمال سيناء بدون تكدسات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم الاربعاء ، عن انتظام صرف المعاشات للمستحقين، وأوضح بيان المحافظة ، أنه يتابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عمليات صرف المعاشات للمستحقين على مستوى المحافظة شمال سيناء ، مؤكدًا على أن عملية الصرف تتم بدون أى تكدس وزحام من المواطنين، حيث يتم الصرف وفقًا للجدول الزمنى المعد سلفًا.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، على اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات للمنتفعين بالتنسيق مع منطقة بريد شمال سيناء، من بينها تطهير وتعقيم مكاتب البريد قبل عمليات الصرف، وتوزيع الكمامات والجوانتيات على الموظفين بالبريد ، وتجهيز عدد من المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات فى المناطق ذات الكثافة العددية.

ووجه المحافظ فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء بتنظيم عمليات صرف المعاشات بمكاتب البريد والمنافذ الإضافية للصرف من خلال تنظيم المواطنين وعدم السماح بوقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، بجانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين لمنع التكدس والزحام خارج مكاتب البريد.

أكد المحافظ على قيام هيئة البريد بوضع جدول زمنى لصرف المعاشات لمنع الزحام والتكدس، حيث يتم الصرف للمستحقين لمعاش أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافين لـ 1، 2 ، 4 أبريل، ومن ألف حتى ألفين، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين لـ5، و6 ، 7 أبريل، وأكثر من ألفين يومى الأربعاء والخميس الموافقين لـ 8، و9 أبريل ، ويوم الأحد الموافق 12 أبريل لمن لم يصرف فى الموعد المحدد، حيث أن سيستم الصرف سيعمل طبقا للمواعيد المحددة.

أوضح المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد..مشيرًا إلى أن محافظة شمال سيناء خالية تمامًا من الفيروس.

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء

صرف المعاشات لمواطنى شمال سيناء