اليابان تعقد اجتماعا للخبراء اليوم لبحث أزمة كورونا

قال وزير الاقتصاد اليابانى ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية ستعقد اجتماعا اعتياديا للخبراء بشأن جائحة فيروس كورونا وذلك للاضطلاع على أحدث التطورات الخاصة بالعدوى.

وقال أيضا إن اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ نافيا تكهنات بأن العزل التام على طوكيو بات وشيكا.

ومن جانبه، قال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، إن اليابان لا تزال على شفا حالة الطوارئ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف سوجا للصحفيين أن السيطرة على الفيروس تحتل الأولوية لدى الحكومة التي ستفعل "كل ما هو ضروري" للحد من التأثير على الاقتصاد بعد أن أظهر استطلاع للرأي العام حالة من التشاؤم بين المؤسسات الصناعية بسبب الفيروس.

كان وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجى، قال إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا .