اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تعقد اجتماعا للخبراء اليوم لبحث أزمة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:14 ص
اليابان تعقد اجتماعا للخبراء اليوم لبحث أزمة كورونا كورونا فى اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الاقتصاد اليابانى ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية ستعقد اجتماعا اعتياديا للخبراء بشأن جائحة فيروس كورونا وذلك للاضطلاع على أحدث التطورات الخاصة بالعدوى.

وقال أيضا إن اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ نافيا تكهنات بأن العزل التام على طوكيو بات وشيكا.

ومن جانبه، قال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، إن اليابان لا تزال على شفا حالة الطوارئ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف سوجا للصحفيين أن السيطرة على الفيروس تحتل الأولوية لدى الحكومة التي ستفعل "كل ما هو ضروري" للحد من التأثير على الاقتصاد بعد أن أظهر استطلاع للرأي العام حالة من التشاؤم بين المؤسسات الصناعية بسبب الفيروس.

كان وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجى، قال إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 

 


اليابان

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزراء اليابان: البلاد على شفا حالة الطوارئ مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:00 ص

اقتصاد اليابان وأوروبا منهك بسبب كورونا.. مخاوف من انهيار عملة "اليورو" بسبب الفيروس المستجد.. رئيس مجموعة اليورو: سنخرج جميعا من الأزمة مثقلين بديون أكبر.. وتباطؤ النشاط فى مصانع طوكيو بسبب الوباء

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:52 م

اليابان: مدمرة اصطدمت بقارب صيد صينى ولا إصابات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:26 ص

اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم ومنها أمريكا والصين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة