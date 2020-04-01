المرشدين السياحيين تبحث مع "التضامن" وقف أقساط التأمين الاجتماعى والغرامات

كتبت آية دعبس

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، وجهت رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، باعتبار أمر المرشدين السياحيين هام وعاجل، وعمل اللازم لتقديم الدعم لهم، وفق توجيهات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أنه خلال أسبوع على الأكثر، سيتم الإعلان عن وقف أقساط التأمين الاجتماعى وعدم احتساب أى غرامات تأخير للمرشدين السياحيين.

وأوضح النحلة، أنه جار عمل محاولة جادة لإسقاط الغرامات علي الأقساط المتأخرة قبل أزمة كورونا، موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لتعاونها مع النقابة، مشيرا إلى أن ذلك جاء عقب زيارة أجراها أمس الثلاثاء لمقر الوزارة لبحث إمكانية تقديم الدعم للمرشدين السياحيين المتضررين من أزمة كورونا، والبالغ عددهم حوالى 9300 مرشد.

فى سياق مُتصل، قال النحلة، إنه ووفد من نقابة المشردين السياحيين، ضم ياسر عبد الوهاب، وكيل النقابة، ووهدى راضى رئيس العلاقات العامة بالنقابة، أتجهوا لوزارة المالية، لتقديم كافة الملفات الخاصة بالمرشدين السياحيين المستحقين للدعم، وطلب وقف قانون القيمة المضافة للمرشدين السياحيين لحين عودة حركة السياحة، وعقد اجتماع استيضاحى لقانون القيمة المضافة، لإخراج المشردين من القانون، بقرار وزارى، أو وقفه لحين المرور من الأزمة، بالإضافة إلى بحث توفير دعم مادى.

يأتى ذلك، بعد لقاء جمع بين نقابة المرشدين السياحيين، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، لبحث دعم 9300 مرشد سياحى متضرر من أزمة كورونا، وتفاعل الوزير بشكل كبير، مع مطالب النقابة، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع جديد مع وزير القوى العاملة، خلال عشرة أيام، لوضع الضوابط الخاصة بآلية الصرف، وتحديد قيمة الدعم لكل عضو، ووجهت النقابة الشكر لوزير القوى العاملة، ومديرى مكتبه وكافة العاملين بالوزارة وتحملهم المسئولية فى هذه الظروف التى تمر بها مصر، وتعاونهم مع النقابة.