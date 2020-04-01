اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مستشفيات الدولة ملزمة باستقبال حالات الاشتباه

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:07 م
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مستشفيات الدولة ملزمة باستقبال حالات الاشتباه كورونا - أرشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام حسنى، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مرض كورونا هو مرض معدى وتم نشر ذلك فى الجريدة الرسمية ومعنى ذلك أن جميع المستشفيات الحكومية والخاصة أصبحت ملزمة باستقبال المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا ولكن العلاج سيكون فقط فى مستشفيات العزل، مشيرا إلى أن مصر بها 28 مستشفى للعزل ثمانى مستشفيات تعمل بالفعل وهناك 20 مستشفى سيتم افتتاحها قريبا.

 

وتابع حسنى، خلال لقائه فى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مستشفيات العزل مجهزة على أعلى مستوى لعلاج مرضى هذا الفيروس، مشيرا إلى أن لدينا أجهزة تنفس صناعى كافية وهناك فائض حتى الآن بالنسبة لعدد الحالات المعلن عنها.

 

وأكمل حسنى قائلا: "العالم أجمع حتى يوم 8 إبريل هناك قلقا كبيرا من انتشار الفيروس وفق الدراسات" مشيرا إلى أن العشر أيام المقبلة من أخطر الأيام ولابد من الالتزام بالإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس.

 

ولفت أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أن مسئولية الدولة ومؤسساتها هى معالجة المريض ولكن على المواطن مسئولية منع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن مصر لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الخطورة فى أعداد المصابين بالفيروس والأرقام مطمئنة .

 

 من جانب آخر قال الدكتور حسام حسنى، إنه يتم الإشراف على علاج كل الحالات الموجودة فى مستشفيات العزل فى مصر، موضحًا أن نسبة النجاح أكثر من 150 حالة تعافت منهم كبار فى السن وشباب وحوامل وأخرين ولدوا أثناء فترة العزل.


مرض معدى

كورونا

فيروس كورونا

إصابات كورونا

كورونا نيوز

اصابات كورونا فى مصر

وفيات كورونا

احصائيات كورونا

عدد المصابين بكورونا فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة