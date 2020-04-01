اليوم السابع
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العلميين تثمن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%.. وتؤكد: قيمتها 788 جنيه

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:38 ص
العلميين تثمن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%.. وتؤكد: قيمتها 788 جنيه نقابة العلميين
كتبت آية دعبس

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وجهت نقابة العلميين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد زيادة البدل المنصرف لأعضاء المهن الطبية بمقدار 75% من المنصرف لهم قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مطالبة وزارة الصحة وعلى رأسها الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، بأن تُسارع بالصرف لهذه الزيادة بالقيمة التى حددها الرئيس، مشيرة إلى أن قيمتها 788 جنيه للعلميين المنتسبين لوزارة الصحة.
 
وأضافت النقابة، فى بيان: من الطبيعى ونحن أعضاء نقابة المهن العلمية، والقائمين على إدارة شئونها أن نخصص تحية اعتزاز وتقدير للعلميين العاملين فى المهنة، والمشاركين بقوة وعزم فى معركة مصر ضد فيروس كورونا فى معامل وزارة الصحة، ومعامل البحوث للحصول على مصل وقاية وفى الصناعات الدوائية للحصول على دواء للمرضى، قواهم الله ونصرهم على كل الفيروسات والأوبئة".
 
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
 
كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.
 
من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بزيادة بدل العاملين في المهن الطبية وكذلك صرف مكافآت، يشمل جميع العاملين في القطاع الطبي حتي الفنيين، مشيرة إلى أن البدل كان يتراوح من 400 لـ700 واليوم زيادة بـ75%، الزيادة لا تقتصر على الأطباء فقط ولكن كل العاملين في القطاع الطبي بما فيهم أساتذة كليات الطب وأعضاء هيئة التدريس.، والرئيس دائما يطلع على كافة المعلومات.

نقابة العلميين

بدل المهن الطبية

زيادة بدل المهن الطبية

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