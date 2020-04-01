اليوم السابع
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"الطفولة والأمومة" يتدخل لمساعدة طفلة بإحدى دور الرعاية بالشرقية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:15 م
"الطفولة والأمومة" يتدخل لمساعدة طفلة بإحدى دور الرعاية بالشرقية الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب وليد عبد السلام

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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 17 عاماً تقيم بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام إدارة الدار بتحرير محضر ضدها تتهمها بحيازة جوهر الحشيش والعقاقير المخدرة بقصد التعاطي، وإحراز سلاح أبيض، بالإضافة الي التعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإلتقاط صورلإحدي شقيقاتها بالدار دون علمهم والتسجيل للعاملين والنزيلات بدار الأيتام.
 
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير بلاغ بها بعد التقصي، مشيرة الي أنه تم حبس الطفلة علي ذمة التحقيقات الجارية.
 
ووجهت " العشماوي" باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم الدعم القانوني والنفسي والإجتماعي للطفلة، حيث تم تقديم بلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحاله إلى السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، لافتة الى أن المجلس أوصي بإيداع الطفلة إحدي دور  الرعاية المناسبة لحالتها بمحافظة الجيزة، وعلي أن تُقدم الطفلة للنيابة العامة حال طلبها، ولحين إنتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية عاليه، وذلك في إطار الحرص علي مستقبل الطفلة وسلامتها، وبمراعاة لظروف نشأتها، وبما يساهم في  تقديم الدعم النفسي والإجتماعي اللازم لها وإعادة تأهيليها بما يضمن تنشأتها التنشئة الصحيحة السليمة تحقيقاُ لمصلحتها ومصلحة المجتمع، وعدم تعريضها للخطر.
 
وكشفت " العشماوي" عن استجابة المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية بإيداع لطفلة إحدي دور الرعاية الإجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدة بدور النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الإستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة هذه الطفلة وإصدار  قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له.

الامومة والطفولة

مصر

الشرقية

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