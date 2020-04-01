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"الصحفيين": الفنانة سماح أنور طلبت مهلة زمنية لتقديم مستندات معاش والدها

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:52 ص
"الصحفيين": الفنانة سماح أنور طلبت مهلة زمنية لتقديم مستندات معاش والدها نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد

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أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الفنانة سماح أنور استلمت التقرير الذى قامت به اللجنة المشكلة لتحديد آلية وقانونية صرف معاش والدها الكاتب الصحفى الراحل أنور عبد الله، مضيفا أن الفنانة طلبت مهلة من الوقت لتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها رسميا لنقابة الصحفيين .

وأضاف محمد شبانة في تصريحات له، أن النقابة تحرص على تسهيل كل الاجراءات ومنح الحقوق للزملاء وذويهم بالشكل القانونى السليم و أن الراحل أنور عبد الله قد توفى منذ ما يقرب من ١٢ عاما وأن النقابة لا تمانع فى صرف مستحقات المعاش النقابى الخاص به لعائلته وفق اللوائح والطلبات التى اعلنتها اللجنة المشكلة لبحث معاش الكاتب الصحفى الراحل .

وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين  قد أكد من قبل أنه تمت دراسة حالة استحقاق الفنانة سماح أنور وشقيقها أشرف عن معاش والدها الراحل الصحفى أنور عبد الله والذى توفى فى شهر يوليو منذ 12 عاما تقريبا، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بالنقابة وبإشراف حمّاد الرمحى عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة المعاشات .

وأضاف محمد شبانة أن اللجنة قررت بعد دراسة الملف ووفق لوائح النقابة أنه على الفنانة سماح أنور تقديم حالتها الاجتماعية منذ عام 2008 وحتى الآن، مع تقديم شهادة من مصلحة الضرائب من تاريخ وفاة الوالد عن كل سنة وحتى العام الحالى، تفيد دخلها خلال تلك الفترة وأنه بالنسبة لأشرف عبد الله شقيق الفنانة فإستحقاقه للمعاش مرهون بحالته الصحية واذا كان غير قادر على الكسب فيستحق المعاش .

وذكر محمد شبانة أنه تم دراسة موقف استحقاق الفنانة للمعاش والدها بعد 24 ساعة من تقديمها الطلب مع التأكيد لها فى اتصال هاتفى ترحيب النقابة بها وبعائلة والدها الكاتب الصحفى الكبير الراحل أنور عبد الله فى آى وقت .

 


نقابة الصحفيين

سماح أنور

اخبار مصر

المعاشات

الصحفيين

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