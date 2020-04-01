بغداد (أ ش أ)

قال محافظ مدينة بابل العراقية وكالة حسن منديل، اليوم الأربعاء، إن مختبرات الفحص فى بغداد أكدت إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد، الأولى فى منطقة مصطفى راغب وهى لرجل مسن والثانية فى منطقة الخسروية وهى أيضا لرجل في الستينيات من عمره، وأضاف منديل، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن منطقة الخسراوية سبق وأن شهدت حالة وفاة قبل شهر لرجل مسن .. مشيرا إلى اتخاذ إجراءات مشددة حول أماكن الإصابات.

وفي سياق متصل، أعلن مدير عام صحة محافظة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي عن تسجيل إصابتين الأولى لسيدة من الدغارة والثانية لرجل كبير السن من قضاء عفك الذي توفى أثناء أخذ الفحص في الطوارئ. وأوضحت أن الديوانية كانت قد سجلت 4 حالات إصابة تم شفاء 3 منها والحالة الرابعة لا زالت تتلقى العلاج.



وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تسجيل 4 وفيات.

وذكر بيان لوزارة الصحة، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 65 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، بواقع حالة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان) .

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 5272 مخالفا لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه .

وذكرت القيادة أنه "منذ السابع عشر من شهر مارس 2020 ولغاية اليوم الثلاثين من الشهر ذاته، تواصل قواتنا الأمنية الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، وخلال هذه الفترة، تمكنت من القاء القبض على 5272 مخالفاً، كما حجزت 693 عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات 28017 غرامة".