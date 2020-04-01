وفي سياق متصل، أعلن مدير عام صحة محافظة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي عن تسجيل إصابتين الأولى لسيدة من الدغارة والثانية لرجل كبير السن من قضاء عفك الذي توفى أثناء أخذ الفحص في الطوارئ.

وأوضحت أن الديوانية كانت قد سجلت 4 حالات إصابة تم شفاء 3 منها والحالة الرابعة لا زالت تتلقى العلاج.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تسجيل 4 وفيات.