الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

كتب محسن البديوى

دعا تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، مختلف المنظمات الدولية بدعم الدول النامية لمواجهة فيروس كورونا.



وقال خلال مؤتمر صحفي، إن هناك حوالي 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا.



وفى وقت سابق، قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن حجم الانتشار في إصابات فيروس كورونا يزداد أكثر، حتى وإن كان هناك دول كثيرة شهدت تراجع نسبى، مضيفًا أن بروتوكولات العلاج موحدة في كل الدول التي ظهرت فيها حالات إصابات كورونا، ولم يظهر علاج للفيروس حتى الآن، وما يتم استخدامه أدوية لأمراض أخرى.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "اعتقد أن الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية جيدة.. والدول اتخذت إجراءات مشددة في التباعد المكانى وإغلاق التجمعات، وكل ذلك سيأتى بنتائج إيجابية".