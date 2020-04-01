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الصحة السعودية: إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا 264 حالة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:52 م
الصحة السعودية: إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا 264 حالة محمد عبد العالى
إبراهيم سعيد

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أعلن الدكتور محمد عبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى حول تفشى فيروس كورونا المستجد، أن إجمالى عدد المتعافين من فيروس 264 حالة .

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، لا بد من الالتزام بإجراءات الوقاية، وإجمالى عدد الحالات المصابة بكورونا 1720.

وأشار، أن حالة مصابة تخضع للعزل فورا ويتم فحص المخالطين لها ويجب الابتعاد عن التجمعات وتقليل الحركة قدر الإمكان بالأماكن المزدحمة، مشيرا إلى أن لا بد من الالتزام بالعزل خلال فترة حضانة الفيروس.

فيما عقد أمس المملكة العربية السعودية، مؤتمر صحفى حول تفشى فيروس كورونا المستجد، اليوم الاربعاء، فيما أعلن محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن غالبية الإصابات بـكورونا مستقرة طبيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، بتسجيل 1563 إصابة مؤكدة بـكورونا غالبيتها مستقرة.

وأشار، بوجود وفيتان جديدتان لوافدين فى المدينة المنورة، وضرورة الاستفادة من التقييم الذاتى فى مواجهة فيروس كوفيد-19 .

وتحذر الصحة السعودية، المواطنين على مستوى العالم من المبالغة فى استخدام سوائل التعقيم.

كما تذكر بالاتصال بـ 937 لأى استفسار طبى حول كورونا أو أعراضه.


محمد عبد العالى

وزارة الصحة السعودية

فيروس كورونا

كورونا

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