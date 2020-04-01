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السياحة الهندية تطلق موقعا إلكترونيا لمساعدة السياح العالقين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص
السياحة الهندية تطلق موقعا إلكترونيا لمساعدة السياح العالقين مواجهة فيروس كورونا
كتبت آمال رسلان 

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أطلقت وزارة السياحة فى الهند بوابة بعنوان "الذين تقطعت بهم السبل في الهند" لمساعدة السياح الأجانب العالقين في أجزاء مختلفة من البلاد، والذين يصعب عليهم العودة لبلادهم بعد غلق المجال الجوى.

وقالت وزارة السياحة الهندية إن هذه المبادرة "بهدف تقديم الدعم للسياح الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في الهند، وتوصلت وزارة السياحة إلى بوابة لنشر المعلومات المتعلقة بالخدمات التي يمكن الاستفادة منها من قبل السائحين الأجانب العالقين بعيدًا عن أراضيهم".

وتقدم البوابة معلومات حول أرقام خطوط المساعدة Covid-19 ومراكز الاتصال التي يمكن للسياح الأجانب الوصول إليها للحصول على المساعدة، ومعلومات حول مراكز مراقبة وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب معلومات الاتصال بهم ومعلومات حول البنية التحتية لدعم السياحة.

وأعلنت الهند، أمس الثلاثاء، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1251 حالة وعدد الوفيات إلى 32.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات لمنع تفشي الفيروس، كما أعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى - في وقت سابق - فرض حالة الإغلاق التام في بلاده لمدة 21 يوما لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح "مودي" أنه في ظل انتشار الفيروس فإن التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم، قائلا: "ليس هناك حل آخر سوى البقاء آمنا من فيروس كورونا". وسجلت الهند رسمياً نحو 900 إصابة بفيروس كورونا، مع ذلك، يخشى الخبراء من أن يكون عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير، وتمتلك الهند واحدة من أدنى معدلات الاختبار في العالم، برغم أن هناك جهوداً جارية لتزيد من قدرتها. وهناك مخاوف من أن ينتج كارثة من انتشار الفيروس في الهند - واحدة من أكثر دول العالم كثافةً بالسكان. وقد سجلت حتى الآن عشرين حالة وفاة.


كورونا

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