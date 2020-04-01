اليوم السابع
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السياحة الداخلية بالصين تعود للحياة وارتفاع حجوزات الفنادق خلال مايو

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:55 م
السياحة الداخلية بالصين تعود للحياة وارتفاع حجوزات الفنادق خلال مايو مطار الصين - أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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بدأ قطاع السياحة الداخلية فى الصين، يشهد تحركا وانتعاشا فى حركة الحجوزات واشغالات الفنادق خلال شهرى إبريل ومايو، بعد أن بدأت الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى أول بؤرة انتشر بها فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد أمل لقطاعات السياحة فى دول العالم بتعافى سريع فى حال السيطرة على الفيروس مثلما حدث فى الصين.

 

وقالت شبكة أخبار الصين اليومية فى تقرير لها، إنه ظهر بوضوح خلال الأسبوع الماضى استعداد الصين للسفر إلى مواقع سياحية شهيرة وهو علامة على التعافي، خاصة خلال العطلات القادمة في أواخر الربيع وأوائل الصيف، حيث يستمر وباء كورونا في التراجع محليًا.

 

وتظهر البيانات من Fliggy، موفر خدمة السفر عبر الإنترنت انتعاشًا في خطط السفر لعطلة يوم كنس المقابر القادمة المقرر إجراؤها من 4 إلى 6 أبريل، وفى الفترة من 17 إلى 23 مارس، ارتفعت حجوزات تذاكر القطارات والمناطق ذات المناظر الخلابة بأكثر من 100% وارتفعت حجوزات الفنادق بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالأسبوع السابق، ومعظم حجوزات القطارات مخصصة للسفر بين المحافظات.

 

وأظهر الموقع موفر خدمة الحجز عبر الانترنت، أنه مع اقتراب عطلة اجتياح المقابر، تظهر الانتعاش فى قطاعات السياحة فى شانجهاى وتشنجدو ومقاطعة سيتشوان، وحاليا استأنف 3700 موقع سياحى من المستوى الأول عملياته على الصعيد الوطنى.

 

وقالت شبكة أخبار الصين، "إذا لم يكن انتعاش قطاع السياحة خلال عطلة قبر المقابر القادمة كبيرًا بما فيه الكفاية، فإن أبحاث الصناعة تشير إلى أن الرغبة في السفر خلال عطلة عيد العمال - التي تم تمديدها إلى خمسة أيام (1-5 مايو) هذا العام - ستكون أقوى".

 

وفقًا لـ Tongcheng-Elong، وهى منصة رئيسية للسفر عبر الإنترنت، فقد شوهدت زيادة في الاهتمام بزيارة المواقع السياحية الشهيرة، استنادًا إلى عمليات البحث عن تذاكر الطيران وتذاكر القطارات وأماكن الإقامة والتذاكر الفورية خلال العطلة فى أوائل شهر مايو.


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