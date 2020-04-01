اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:00 ص
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السلفادور تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:04 ص
السلفادور تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة على تويتر، إن بلاده سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أعلن، السبت، فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشى فيروس كورونا.

وقال رئيس السلفادور، إن سلطات الهجرة ستأمر بمنع دخول المسافرين القادمين من إيران في إجراء صحي بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع على تويتر إن مواطني السلفادور والدبلوماسيين القادمين من إيران، التي تشهد أكبر تفش للفيروس خارج الصين، سيقضون 30 يوما في الحجر الصحي.


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