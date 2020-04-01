اليوم السابع
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السجن مصير كل من يقول "نكتة" حول فيروس كورونا فى تايلاند

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:36 م
السجن مصير كل من يقول "نكتة" حول فيروس كورونا فى تايلاند فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تخطط السلطات التايلاندية، لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.
 
 
ووفقا للتلفزيون المحلي "Thai PBS" نقلا عن مكتب المدعي العام، فإنه من المهم جدا، أثناء استمرار حالة الطوارئ في البلاد، منع نشر معلومات مختلفة غير صحيحة عبر الإنترنت، والتى يمكن أن تؤدى إلى نشر الذعر فى المجتمع".
 
 
وأضاف التلفزيون عبر منشور له على فيس بوك: أن من بين هذه المنشورات "كذبة أبريل"، وفى حال انتهاك المواطنين هذا القانون سيتم تغريمهم بمبلغ وقدره 40 ألف بات (حوالي 1200 دولار)، أو السجن لمدة عامين، وفى بعض الحالات يمكن الحصول على الغرامتين معا، وذلك وفق سبوتنك. 
 
 
وفيما قال متحدث باسم المركز الحكومى لإدارة أزمة كوفيد-19 فى تايلاند، إنه تم تسجيل 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتى وفاة اليوم الأربعاء، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 حالة وفاة.

كورونا

فيروس كورونا

تايلاند

اخبار فيروس كورونا

corona news

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