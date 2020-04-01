اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الزرفى: الحكومة العراقية المقبلة ستعمل على إغلاق ملف النازحين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:18 م
الزرفى: الحكومة العراقية المقبلة ستعمل على إغلاق ملف النازحين النازحون فى العراق
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفى، اليوم الأربعاء، إن حكومته المرتقبة ستعمل على إغلاق ملف النازحين بشكل نهائى.

وأكد فى بيان صحفى خلال استقباله وزير الهجرة ورئيس صندوق إعمار العراق "عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائى بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلى والتعايش المشترك".

وأضاف "سنطلق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية فى عموم العراق".

وأشار الزرفي إلى تلقيه "إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية".

 

العراق

الحكومة العراقية

النارحون فى العراق

ملف النازحين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة