الزراعة: برامج مكثفة لزيادة إنتاج صوب ومشاتل الخضر لزيادة الإنتاج

أكدت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك حملات مكثفة على صوب إنتاج الخضر لزيادة الإنتاج، خاصة بعد تكثيف البرامج والدورات الفترة الماضية لرفع مهارات وكفاءة مهندسى البساتين، للتعرف على أحدث طرق الممارسات الجيدة للتسميد والرى وأخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، بمختلف المحافظات، لتفعيل الدور الإرشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

وقال محمود رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك حملات مكثفة بالمرور على صوب إنتاج الخضر لزيادة الإنتاج وتقديم الدعم للمزارعين من خلال الممارسات الجيدة في الزراعة، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت دورات تدريبية تتضمن محاضرات إرشادية، وتدريب ميدانى في الحقول، وذلك بالمركز الإرشادى بالصالحية الجديدة، مشيرًا الى أن التدريب تضمن التعرف على أحدث طرق أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالتركيز على صقل مهارات المهندسين الزراعيين، لتفعيل الدور الإرشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

وتواصل لجان الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، الحملات التفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضراوات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالبًا مزارعي المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأكدت المحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحًا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج .

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، إن هناك حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وحصرها، والحملات تشمل مشاتل الخضراوات، للتأكد من مطابقتها المواصفات وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك حفاظًا على زيادة الإنتاجية، ويجرى حاليًا تراخيص البقية كما أن هناك إجراءات رادعة لغير المرخصين والمخالفين.