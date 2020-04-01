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الرى: إعادة تأهيل منشآت الحماية من السيول المتضررة من الأمطار الأخيرة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:49 م
الرى: إعادة تأهيل منشآت الحماية من السيول المتضررة من الأمطار الأخيرة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى، حول مجهودات القطاع فى تنفيذ أعمال تأهيل مخرات السيول التى تضررت من موجة الأمطار والسيول التى ضربت البلاد مؤخرا، وأهمها المخرات الموجودة بمحافظات المنيا وبنى سويف وحلوان.

وأوضح التقرير أنه جار تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لها قبل بداية موسم السيول القادم، لافتا إلى أن القطاع مكلف بتنفيذ 16 مشروعا لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، وحتى أسوان بتكلفه اجمالية نحو 950 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.

أضاف رئيس القطاع أن البحيرات الجاري تنفيذها ضمن منظومة الحماية بوادي عبادي  شرق مدينة إدفو، على بعد 300 كم داخل الأخوار الجبلية لسلاسل جبال البحر الأحمر بسعة تخزينية 4.5 مليون م3 ، بالإضافة الي حاجز توجيه بارتفاع تسعة امطار وطول 380 متر، بسعة  تخزينية 10.5 م3 حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو 115 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة تستهدف تنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بقيمة 400 مليون جنيه فى العام المالى القادم ، وتتنوع الاعمال ما بين سدود اعاقة وبحيرات صناعية بجانب تطوير بمنطقة رمز السد العالي وكذلك اعمال المعالجة البيئية للصرف الصحي بمنطقة الرمز بالسد العالي.

الجدير بالذكر أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتتضمن مشروعات للحماية من السيول، بالاضافة الي باقي الاعمال الصناعية التي تحتاجها شبكة المجاري المائيه من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية، وتوفير الاحتياجات المائيه لمختلف الاغراض التنموية شرق القناه، بما في ذلك  لتوفير المياه لتحسين حالة الري في مساحه 100 الف فدان.

كما تم وضع ضوابط ومعايير واشتراطات محددة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات الخاصة بالترع والمصارف الزراعية لتكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى وهي أن تكون التغطية داخل كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية بعمق لا يقل عن 200 متر من "البرين" وبطول التغطية المطلوبة.


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