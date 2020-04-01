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الرى: إزالة 22 حالة تعدى على نهر النيل فى محافظة قنا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:22 م
الرى: إزالة 22 حالة تعدى على نهر النيل فى محافظة قنا.. اعرف التفاصيل تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا 22 قرار إزالة على نهر النيل، بمعدات الإدارة و فى وجود التأمين الكامل من وزارة الداخلية والمسطحات المائية، ليصل إجمالى الإزالات 52509 إزالة.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم و كافيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة  لإزالة التعديات على مجرى النهر  بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات.


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