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الدفاع العراقية تعزل مناطق محافظة البصرة لوقف تفشى فيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:45 ص
الدفاع العراقية تعزل مناطق محافظة البصرة لوقف تفشى فيروس كورونا العراق
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة لوقف تفشى فيروس كورونا فى البلاد، كاشفة عن عزل مناطق محافظة البصرة عن بعضها البعض ، جاء ذلك بحسب العربية، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تسجيل 4 وفيات.

وذكر بيان لوزارة الصحة، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٦٥ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق، كما سجلت ٤ حالات وفاة جديدة، بواقع حالة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان).

وأضاف البيان أنه تم تسجيل ١٨ حالة شفاء تام موزعة على (الرصافة والبصرة والنجف اربيل)، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ ٦٩٤ ومجموع الوفيات ٥٠، ومجموع حالات الشفاء ١٧٠حالة.

 

 


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