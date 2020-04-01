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الداخلية السعودية: تلقينا 37 ألف طلب تنقل فى أوقات حظر التجول

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:25 م
الداخلية السعودية: تلقينا 37 ألف طلب تنقل فى أوقات حظر التجول الداخلية السعودية
كتب سمير حسنى

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ناشد الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، جميع فئات المجتمع بالالتزام بقرار حظر التجول، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت نحو 37 ألف طلب تنقل خلال يومين ونعمل على دراستها.

 

وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفى اليوم، أنه تتم دراسة كل الطلبات الخاصة بالتنقل والحالات الإنسانية، مبينا أن معظم الطلبات تخالف أنظمة وضوابط منع التجول.

 

وفى وقت سابق، حذرت الصحة السعودية، أفراد المجتمع كافة من بعض الممارسات التى تتم فى المنازل هذه الأيام من قبل بعض المنتسبين لبعض المهن ، مبينةً أنها قد تسهم فى سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أبانت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوى نشرته في حسابها الرسمى على تويتر أن الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمى يسهم أيضاً من خلال عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصى يسهم أيضاً نظراً لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله .

 

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدى لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

 

ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل مايتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.

 


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