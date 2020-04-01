الحكومة الكويتية: ندرس بتمعن اتخاذ القرار المناسب بشأن حظر التجول

الكويت أ ش أ

قال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن السلطات الصحية تدرس بالتعاون مع وزارة الداخلية بعناية وتمعن، اتخاذ القرار المناسب فى شأن حظر التجول، خاصة أن أى قرار يتم اتخاذه، سواء الحظر الجزئى أو الكلي، أو الحظر على بعض المناطق، ستكون له تبعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الكترونى (اونلاين)، عقده رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية، مع وسائل الإعلام الكويتية فى قصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، فى إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المزرم أن هناك خيار يدرس بتمعن بقيادة السلطات الصحية فى البلاد، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لاتخاذ الخيار المناسب، مؤكدا أن القرار الذى سيتم اتخاذه بشأن الحظر، سيكون بناء على التقارير الميدانية.

وأكد أن جميع الخيارات المطروحة تدرس بعناية، وتؤخذ بشكل تدريجي، بناء على المتغيرات الموجودة على الساحة، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.