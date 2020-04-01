اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة السعودية تقصر العمل فى شركات نقل الركاب على السعوديين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:14 م
الحكومة السعودية تقصر العمل فى شركات نقل الركاب على السعوديين المهندس احمد بن سليمان الراجحى
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودى المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، قرارًا وزاريًا يقضى بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام فى دعم الاقتصاد السعودى وإجمالى الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.
 
وشددت الوزارة، على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة بأنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزارى رقم 178743 .
 
 

السعوديه

الحكومه السعوديه

الاقتصاد السعودى

الناتج المحلى السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية السعودية: تلقينا 37 ألف طلب تنقل فى أوقات حظر التجول

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:25 م

الصحة السعودية: إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا 264 حالة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:52 م

الصحة السعودية تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم فى سرعة انتشار كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:00 ص

مفتى السعودية: من خالف الأنظمة وتسبب فى نقل وباء كورونا متعمدا آثم

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:37 ص

جامعة نجران السعودية تقيم ثالث دوراتها المجتمعية عن بُعد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

غرفة عمليات الوزراء: عدم التزام المواطنين قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

الصحة العالمية: 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

منظمة الصحة العالمية "قلقة جدا" من "الانتشار السريع" لكورونا فى العالم

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجار

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

"الداخلية" تحارب كورونا.. غلق 288 مطعما ومحلا و72 مركزا تعليميا.. شرطة التموين تنتفض ضد محتكرى الأغذية وتحرر 174 قضية.. توفير السلع المخفضة بمبادرة "كلنا واحد".. والعيون الساهرة تساعد الحالات الحرجة أثناء الحظر

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

ترامب: وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا.. وطهران ستدفع ثمنا كبيرا

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم الثامن وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة