الجيش الليبى: بارجة تركية تقصف منطقة العجيلات غرب طرابلس

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أكد الجيش الوطني الليبي أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري – في تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء – إنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.

يذكر أن المركز الإعلامي للجيش الليبي أعلن - في وقت سابق صباح اليوم - "إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد".