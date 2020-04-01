اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:14 م
خالد صلاح
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الجيش الليبى: بارجة تركية تقصف منطقة العجيلات غرب طرابلس

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:39 م
الجيش الليبى: بارجة تركية تقصف منطقة العجيلات غرب طرابلس الجيش الليبى
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 أكد الجيش الوطني الليبي أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.
 
وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري – في تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء – إنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.
يذكر أن المركز الإعلامي للجيش الليبي أعلن - في وقت سابق صباح اليوم - "إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد".
 

الجيش الوطني الليبي

طرابلس

القوات البحرية

طائرة تركية

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