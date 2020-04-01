الجيش الباكستانى يعتقل عدداً من العائدين من إيران أثناء تسللهم الحدود

كتب محمد عبد المجيد

اعتقلت القوات العسكرية الباكستانية، المنتشرة على الحدود مع إيران، اليوم الأربعاء، 10 من الباكستانيين العائدين من إيران، وذلك أثناء تسللهم عبر الحدود بطريقة غير شرعية، ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤول أمنى، أن المعتقلين العشرة ينتمون إلى إقليم البنجاب الباكستانى، وقد تم نقلهم بعد اعتقالهم إلى مركز الحجر الصحى المخصص للعائدين من إيران عند منفذ "تفتان" الحدودى فى إقليم بلوشستان للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، من جهة أخرى تحدثت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسئول حكومى فى إقليم بلوشستان الباكستانى، أن إيران تُجبر الزوار الباكستانيين على الرحيل إلى باكستان دون توفير وسائل مناسبة تضمن سلامتهم، موضحاً أن السلطات الإيرانية لا تقدم أى دعم للزوار الباكستانيين الموجودين على أراضيها، وسحبت عنهم وسائل العناية الصحية لإجبارهم على العودة إلى باكستان.

وأضاف، أن باكستان طلبت من إيران عدة مرات التعاون والتنسيق معها لضمان سلامة الباكستانيين الموجودين على أراضيها، ولكن السلطات الإيرانية لم تصغِ لطلب باكستان.

كما أوضح، أن السلطات الباكستانية ما زالت تستقبل مئات الزوار العائدين من إيران بالرغم من إغلاق الحدود، حيث يتم استقبالهم عبر منفذ "تفتان" الحدودى خوفاً من تعرضهم للموت بالجوع والعطش على الجانب الإيرانى من الحدود إن لم يتم استقبالهم.