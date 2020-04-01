اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:21 م
خالد صلاح
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التموين تدفع بسيارات محملة بسلع غذائية وتموينية لأهالى قرية الهياتم بالمحلة

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:41 م
التموين تدفع بسيارات محملة بسلع غذائية وتموينية لأهالى قرية الهياتم بالمحلة وصول سيارات التموين محملة بالسلع لاهالى قرية الهياتم
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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وصلت منذ قليل سيارات تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لقرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، محملة بكميات كبيرة من السلع الغذائية والتموين لأهالى القرية، بعد ظهور حالات كورونا بها.

وتابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة وصول سيارات المواد الغذائية للقرية، وسط اجراءات امنية مشددة وغلق لجميع مداخل ومخارج القرية، وتواجد مكثف للقيادات الأمنية.

وشدد رئيس المدينة على تطهير سيارات نقل  السلع التموينيه قبل دخول القرية،  وافراغ الحمولة بدون نزول السائق، وتطهير جميع السيارات  بالقريه اثناء دخولها وخروجها من نقطة التمركز الأمني للحد من انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر  فريق ترصد وقائي،  الكمامات والقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10  حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.

وشدد اعضاء الحملة على الاهالى بضرورة التطهير المستمر بالكلور والمطهرات المختلفة، والجلوس فى المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

على الجانب الاخر وفرت مديرية الصحة الادوية والمستلزمات بالوحدة الصحية بقرية الهياتم،  وتكليف الأطباء من ابناء القرية، والذين يعملون بمستشفيات صدر وحميات المحلة ومستشفى المحلة العام، بعدم الذهاب للمستشفيات واداء مهام عملهم بالوحدة الصحية بالقرية، لخدمة  اهالى القرية.

كما وفرت مديرية الصحة كافة مستلزمات مكافحة العدوى بالوحدة الصحية، وتشكيل فرق عمل ونوبتجيات للتواجد فى القرية منذ الصباح الباكر وحتى السابعه مساءً وقت إعلان حظر التجوال.

كما قامت اللجنة بالمرور عل العيادات الطبية والمعامل وإلزام العاملين بها على عدم الزحام والتكدس وغلقها فى الخامسة مساءً، كما تم التنبيه على الاطباء  من خارج القرية، والذين لهم عيادات بالقرية، بغلقها وعدم الذهاب للقرية طوال الفترة القادمة.

من ناحيه اخرى قامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية، وخاصة منازل اسر المصابين الـ8،  وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول  2كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أي اعراض للمرض عليهم.

التموين تدفع بسيارات سلع غذائية وتموينية للقرية
التموين تدفع بسيارات سلع غذائية وتموينية للقرية

 

تطهير السيارات قبل دخول القرية
تطهير السيارات قبل دخول القرية

 

تطهير سيارات السلع الغذائية
تطهير سيارات السلع الغذائية

 

رئيس مدينة المحلة يتابع وصول سيارات السلع الغذائية
رئيس مدينة المحلة يتابع وصول سيارات السلع الغذائية

 

مدخل قرية الهياتم
مدخل قرية الهياتم

 

وصول سيارات السلع الغذائية
وصول سيارات السلع الغذائية

 


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وزارة التموين

قرية الهياتم

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فيروس كورونا

قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

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