ورغم الاجراءات الاحترازية الصارمة والمبكرة التي اتخذتها الحكومة الكويتية منذ بداية ظهور الفيروس بالكويت في أواخر فبراير الماضي، إلا أن مخاوف المواطنين بدأت في الازدياد، مع بدء ظهور عدد من حالات الإصابة مجهولة المصدر، والتي يطلق عليها (تحت التقصي الوبائي)، والتي وصل اجماليها بالإضافة إلى المخالطين لمصابيها إلى 28 حالة حتى يوم أمس، لتنضم إلى الحالات المرتبطة بالسفر إلي كل من بريطانيا وإيران في مقدمة الدول والمصدرة للفيروس إلى الكويت.

وأظهر التقصى الوبائى لمرضى الفيروس في الكويت، والذي يعلنه تفصيليا المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية يوميا، تصدر كل من إيران وبريطانيا لقائمة الدول المصدرة للفيروس إلى الكويت، بواقع 88 حالة إصابة مرتبطة بالسفر لكل دولة، بنسبة 60.9% من إجمالي عدد المصابين.

وجاء في المركز الثالث الحالات التي يطلق عليها (تحت التقصي الوبائي) والمخالطين لهم بواقع 28 حالة إصابة، منهم 10 حالات تحت التقصي، و18 حالة مخالطة لهم، ثم الحالات المخالطة من دون تحديد المصدر بواقع 17 حالة، ثم الحالات المرتبطة بالسفر إلى أذربيجان والمخالطة لها بواقع 17 حالة، ثم فرنسا بـ11 حالة، والسعودية بـ11 حالة، ومصر بـ7 حالات، وسويسرا بـ5 حالات، والأردن بـ4 حالات، والإمارات بـ3 حالات، والولايات المتحدة بـ3 حالات وأسبانيا بحالتين، في حين جاء في المراكز التالية كل من قطر، والفلبين، وكندا، والبرازيل والصومال، بواقع حالة واحدة لكل دولة.

وتواصل الحكومة الكويتية اجتماعاتها وجهودها اليومية دون انقطاع، لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، مع تأكيدها المستمر أن جميع الخيارات متاحة وفقا للأوضاع الصحية، وسط توقعات بتطبيق قرار الحظر المناطقي خلال الفترة المقبلة، خاصة في المناطق التي تشهد تمركزات مكثفة للعمالة الوافدة.

وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت العديد من القرارات منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، تضمنت اغلاق كافة المقاهي، والمطاعم، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والمعاهد الصحية، والمراكز التجارية (المولات) على مستوى محافظات الكويت الست، فضلا عن تعطيل الدراسة بجميع المدارس، والجامعات الحكومية والخاصة، والكليات العسكرية حتى أغسطس المقبل، وكذلك تعطيل العمل بالقطاع الحكومي، ووقف حركة الطيران بمطار الكويت الدولى بالنسبة للأفراد حتى اشعار آخر، بالإضافة إلى تطبيق قرار حظر التجول الجزئي يوميا، ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا