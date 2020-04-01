اليوم السابع
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التعليم توضح خطوات دخول طلاب أولى ثانوى على منصة الامتحان

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:05 م
التعليم توضح خطوات دخول طلاب أولى ثانوى على منصة الامتحان طلاب المدارس ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك خطوات لدخول طلاب الصف الأول الثانوى العام على منصة الامتحان الإلكترونى، المقرر لها 5 إبريل الجارى.

وأوضحت الوزارة، أن الخطوة الأولى تتمثل فى تشغيل الطالب للتابلت ودخوله على النظام، سواء من خلال الشريحة التى تسلمها الطلاب فى المدارس أو السنتر، أو من خلال شبكة الواى فاى، لافتة إلى أن الطالب أيضا يستطيع الدخول على منصة الامتحان من التابلت أو جهاز كمبيوتر فى المنزل أو التليفون المحمول، شريطة أن يكون متصلا بشبكة الإنترنت.

وتابعت الوزارة: تمت إتاحة تدقيق البيانات للطلاب على موقع الوزارة خلال الفترة الماضية، واستلام الطلاب للبريد الإلكترونى وأكواد الاختبار، كما أنه على الطالب التأكد من الوصول إلى منصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان، كما يجب على الطالب التأكد من تحديث جهاز التابلت.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من ٥ أبريل حتى ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، موضحة أن الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- الفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً: "القاهرة والمنوفية

وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر، و الفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وفى الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً الى ٢ ظهراً: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح

- الفترة ما بين الساعة ٢ ظهراً حتى ٤ عصراً: الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد

 

 

 

 

 

 

 


التربية والتعليم

ارشادات دخول الامتحان التجريبى

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