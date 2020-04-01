اليوم السابع
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التضامن: جمعية رسالة يستفيد منها آلاف الأسر.. ووزعت مساعدات بـ 5 ملايين جنيه للمتضررى كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:05 م
التضامن: جمعية رسالة يستفيد منها آلاف الأسر.. ووزعت مساعدات بـ 5 ملايين جنيه للمتضررى كورونا نيفين القباج
كتب مدحت وهبة

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شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنظر في الشكاوي المقدمة للوزارة، وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أطلق عليه  "تحدي الخير" الذي أطلقته جمعية رسالة للأعمال الخيرية المشهرة برقم 444 لسنة 2000.
 
وقامت اللجنة بفحص الشكاوي المقدمة وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا من فنانين ولاعبي كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص عاديين .
 
وتبين أن الجمعية أطلقت حملة تحدي الخير في 20 مارس 2020 وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020 وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 مليون جنيها منها مبلغ 1.639.085 من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم.
 
وتبين للجنة أن الجمعية صرفت المبالغ المتحصلة من التبرعات فى المصارف التى جمعت من أجلها وأضافت اللجنة في تقريرها أن الجمعية قامت بصرف مساعدات لعدد من الاسر خلال الاسبوعين الماضيين تزيد قيمتها عن المبالغ المحصلة من تحدى الخير بحوالي 5 ملايين جنيه.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة الحملات التي يعلن عنها ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عملية جمع التبرعات وصرفها.
 
وأن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين وكانت متعاونة مع اللجنة المشكلة وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع القادمة بشكل منتظم .

جمعية رسالة

نيفين القباج

تحدي الخير

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