التضامن: انتظام صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعى بجميع الفروع

كتب مدحت وهبة

تتابع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا بدون خصم أقساط القروض فى اليوم الأول لها حيث شهدت الفروع حاله من الهدوء والتنظيم وتواجد مديرين الفروع لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والعمل على حل اي شكوى من اصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.



وصرح شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه بناء على توجيهات الوزيرة تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تبدأ من اليوم، حتى 9 إبريل منعا لزحام المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.



كما أوضح فاروق أن عدد عملاء البنك من أصحاب المعاشات يبلغ 406 ألف عميل بإجمالى مبلغ 1.16مليار جنيه مشيرا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وأداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات داخل الفروع حيث تم فتح ابواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا مع توفير مقاعد إنتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة إلى تخصيص احد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى أماكن انتظارهم خارج الفرع مع تخصيص ماكينات ATM للسيدات فقط.



كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى قد تفقدت اليوم عدداً من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.



وقالت القباج إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

